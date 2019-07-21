التربية تعلن عن اسماء الطلبة العشرة الاوائل للدراسة المتوسطة

2019/07/21 | 16:09

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأحد، 21 تموز، 2019، اسماء الطلبة العشرة الاوائل للدراسة المتوسطة.

أدناه الطلبة العشرة الأوائل للعام 2018-2019:

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة للمرور، الاحد (21 تموز 2019)، حل موضوع تأخر واستلام عقود بيع وشراء السيارات.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد المناشدات الكثيرة من قبل المواطنين في بغداد والمحافظات لمدير المرور

بغداد اليوم- واسط

أعلن المجلس المحلي لقضاء الكوت، بقرار جلسته المرقمة (543) وبالإجماع، استحداث قضاء في الجانب الايسر لمدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وبين المجلس، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة، وبعد الدراسة المستفيضة من قبل اعضاء المجلس المحل

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة التربية، الاحد (21 تموز 2019)، أن نسب النجاح لطلبة المدارس الابتدائية والثالث المتوسط سترتفع بعد أن فتح باب الاعتراض على النتائج وإعطاء فرصة للطلبة الراسبين بثلاث دروس اعادة الامتحانات.

وبحسب البيان الذي اصدره مدير

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