2019/07/21 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تدمير وكر وإعتقال ثمانية مطلوبين خلال المرحلة الثانية لعملية إرادة النصر.وذكرت الخلية في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، انه “بعد ان انطلقت المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر، والتي كانت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، واصلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير وكر والقبض على ثمانية مطلوبين خلال المرحلة الثانية لعملية إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير وكر والقبض على ثمانية مطلوبين خلال المرحلة الثانية لعملية إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).