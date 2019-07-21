الطيران التركي ينفذ غارات جديدة على شمالي العراق

2019/07/21 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت طائرات تركية غارة على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في إطار ما تسميها أنقرة عملية "المخلب"....

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