بالوثائق.. التربية تعلن اسماء الطلبة العشرة الاوائل للدراسة المتوسطة

2019/07/21 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن اسماء الطلبة العشرة الاوائل للدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2018 / 2019.

وكانت قد اعلنت التربية في وقت سابق نتائج الدراسة المتوسطة، مبينة أن نسبة النجاح كانت 34% وهو ما اثار ضجة في الاوساط العراقية حول تدني مستوى التعليم وطرائق التدريس.



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