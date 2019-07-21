عقد مبابي الجديد يعجّل بعودة نيمار إلى برشلونة

2019/07/21 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يبدو أن مستقبل نيمار يسير باتجاه برشلونة، جميع المؤشرات تؤكد إمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي، والآن بات هناك سبباً آخر يدفع المهاجم البرازيلي للعودة إلى ملعب الكامب نو متمثل بعقد كيليان مبابي الجديد.

صحيفة سبورت الإسبانية أكدت رغبة باريس سان جيرمان بتجديد عقد مبابي ومنحه راتب خيالي لقطع الطريق على مانشستر سيتي الذي يحاول التواصل مع اللاعب لإقناعه بالانتقال إلى ملعب الاتحاد.وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن باريس سان جيرمان سيمنح مبابي راتباً سنوياً قدره 50 مليون يورو صافية من الضرائب، ليصبح اللاعب الأغلى أجراً في العالم متفوقاً على ليونيل ميسي الذي يتحصل على 42 مليون يورو مع برشلونة سنوياً.وأضاف التقرير أن تجديد عقد مبابي بهذا الراتب الضخم سيجعل نيمار يطالب بالرحيل عن صفوف الفريق لأنه لن يصبح نجم الفريق الأول، فهو يتقاضى 30 مليون يورو سنوياً، أي أن مبابي سيحصل على 20 مليون يورو أكثر منه في كل عام.ويسعى باريس لتجديد عقد مبابي حتى عام 2025 بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن وجود تواصل بين بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي واللاعب لإقناعه بالانضمام إلى صفوف فريقه.انتهى

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