هندسة الحشد تشكل غرفة عمليات خدمية في الطارمية

2019/07/21 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت مديرية الهندسة العسكرية بالتعاون مع المجلس البلدي والبلدية التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، اليوم الاحد، غرفة عمليات خدمية استجابة لتوجيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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