الكشف عن تدخل عبد المهدي لحسم ملف التحقيق بقضية قائد عمليات الأنبار

2019/07/21 | 16:18

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سومر نيوز: بغداد..



قال مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء، الأحد، إن عادل عبد المهدي تدخل شخصياً لحسم ملف التحقيق بقضية قائد...

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