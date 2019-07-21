الكعبي : بلوغ العراق لمرحلة التنمية الحقيقية غير ممكن مالم نشهد نقلة نوعية سريعة للقطاع الخاص وجذب الاستثمار

2019/07/21 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان بلوغ العراق لمرحلة التنمية الحقيقية غير ممكنة مالم نشهد نقلة نوعية سريعة للقطاع الخاص وجذب الاستثمار.وقال الكعبي خلال لقائه السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف ، والوفد المرافق له ان ” الواقع الامني والاقتصادي والخدمي للعراق شهد خلال الفترة الماضية تطور كبير نحو الافضل ، […]

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