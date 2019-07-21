التربية تعلن أسماء الطلبة العشرة الأوائل في العراق للدراسة المتوسطة

2019/07/21 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التربية، أسماء الطلبة العشرة الاوائل في العراق للدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2018 /2019.

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