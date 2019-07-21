الجمارك تسترد ٢٠ مليار دينار كفروقات ترسيم السيارات المستوردة

2019/07/21 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، استردادها أكثر من ٢٠ مليار دينار كفروقات ترسيم السيارات المستوردة.





وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “حرصأ على تعظيم الإيرادات، تعلن الهيئة العامة للجمارك استردادها (٢٠,٤٥٠,٩٩٣,١٨٤) مليار دينار إلى خزينة الدولة كفروقات رسم بعد متابعة الهيئة للمتهربين من دفع الرسوم الجمركية المترتبة على السيارات المستوردة”.

وأشارت الى ان “هذه المبالغ تم استردادها كجزء من واجباتها في إجراء التدقيق اللاحق على المعاملات الجمركية للتأكد من صحة ودقة ترسيم البضائع والسيارات المستوردة”، موضحة ان “المبالغ المستردة من ثلاثة منافذ جمركية هي منفذ أم قصر الشمالي ومنفذ سفوان ومنفذ طريبيل الحدودي”.

وأكد البيان، ان “هيئة الجمارك ماضية في استرداد جميع المبالغ المترتبة بذمة المتهربين من دفع الرسوم الجمركية، وأنها تمثل توجهات الحكومة بكل قوة في محاربة الفساد والمفسدين”، محذرة “كل من تسول له نفسه التلاعب بالمعاملات الجمركية بهدف التهرب من الرسوم”.

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