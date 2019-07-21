2019/07/21 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، خلال لقائه السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، الأحد، الشركات الروسية إلى استثمار تسهيلاته للعمل في السوق العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدعو الشركات الروسية لاستثمار تسهيلاته للعمل بالسوق العراقية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدعو الشركات الروسية لاستثمار تسهيلاته للعمل بالسوق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).