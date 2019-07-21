الزراعة: لايوجد منع لاستيراد اللحوم الحمراء وخاطبنا الحكومة لفتح استيراد مقطعات الدواجن

2019/07/21 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الزراعة، الأحد، وجود منع لاستيراد اللحوم الحمراء، لافتة إلى مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لفتح استيراد مقطعات الدواجن.

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