المنتجات النفطية: خزيننا من المشتقات النفطية بلغ معدلات قياسية غير مسبوقة

2019/07/21 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، كاظم مسير ياسين، الأحد، وصول الخزين من المشتقات النفطية معدلات قياسية غير مسبوقة.

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