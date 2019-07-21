2019/07/21 | 16:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_الداهي نظم مخبتر " الدراسات المقارنة" سلسلة من الأنشطة الثقافية في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنساني أكدال / الرباط برسم السنة الجامعية 2012-2013 توجت مؤخرا بتنظيم ندوة دولية موفقة في موضوع" المقارنون العرب اليوم" تكريما للباحث سعيد علوش.
ومن بين الأنشطة المنجزة تقديم الطبعة الثانية من كتاب " مغرب الأوقات الفرنسية" لعبد الجليل الحجمري سعيا إلى إضاءة جوانبه في ضوء المستحداث الثقافية وخاصة ما اصطلح عليه ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الداهي - صورة المغرب في متخيل الآخر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومن بين الأنشطة المنجزة تقديم الطبعة الثانية من كتاب " مغرب الأوقات الفرنسية" لعبد الجليل الحجمري سعيا إلى إضاءة جوانبه في ضوء المستحداث الثقافية وخاصة ما اصطلح عليه ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الداهي - صورة المغرب في متخيل الآخر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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