محمد الداهي - صورة المغرب في متخيل الآخر

2019/07/21 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي نظم مخبتر " الدراسات المقارنة" سلسلة من الأنشطة الثقافية في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنساني أكدال / الرباط برسم السنة الجامعية 2012-2013 توجت مؤخرا بتنظيم ندوة دولية موفقة في موضوع" المقارنون العرب اليوم" تكريما للباحث سعيد علوش.ومن بين الأنشطة المنجزة تقديم الطبعة الثانية من كتاب " مغرب الأوقات الفرنسية" لعبد الجليل الحجمري سعيا إلى إضاءة جوانبه في ضوء المستحداث الثقافية وخاصة ما اصطلح عليه ......

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