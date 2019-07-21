2019/07/21 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الاحد، جمع تواقيع برلمانية لاعضاء مجلس النواب لتشريع قانون نقابة الفيزيائيين العراقيين .وقال المحمداوي في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “جمعنا اكثر من 50 توقيعا برلمانيا للمطالبة بتشريع قانون نقابة الفيزيائيين والذي يغطي شريحة كبيرة ومهمة تتمثل في خريجي كليات العلوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق…جمع 50 تواقيعا لتشريع قانون نقابة الفيزيائيين وكالة خطوة برس.

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