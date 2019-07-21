التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للفروع والتخصصات المهنية للدور الثاني

2019/07/21 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني، اليوم الأحد، جدول الامتحانات العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2018-2019 (الدور الثاني).وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزارة، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “الامتحانات تبدأ يوم الأحد الموافق 25 آب 2019 ، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 2 أيلول 2019 للفروع […]

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