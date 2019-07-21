برشلونة يصل اليابان دون ميسي

2019/07/21 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..وصل فريق برشلونة اليوم الأحد، إلى اليابان من أجل خوض أول ودياته في فترة الاستعداد للموسم الجديد، في إطار كأس راكوتين الودية، اللقاءات التي سيشارك بها للمرة الأولى مع البرسا الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرينكي دي يونغ، أبرز صفقاته في الميركاتو الصيفي.ووصل “البلاوغرانا” إلى مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو، حيث حظى باستقبال حشد […]

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