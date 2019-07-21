نادي الشرطة يشكر المهنئين بلقب دوري الكرة الممتاز

2019/07/21 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – SPORT NOW تتقدم الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي بأسمى ايات الشكر والعرفان لكل الجهات الرياضية التي تقدمت بتهنئة بمناسبة فوز فريق الكرة في نادينا بلقب دوري الكرة الممتاز للموسم 2018-2019 .ويعرب المكتب التنفيذي لنادي الشرطة عن جزيل امتنانه لكل المؤسسات الرياضية الحكومية وغير الحكومية والأندية الرياضية والقنوات التلفزيونية والصفحات

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