بريطانيا تعلن رئيس وزرائها الجديد .. بعد غد

2019/07/21 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

سيعرف البريطانيون، بعد غد، اسم رئيس الوزراء المحافظ الجديد خلفا لتيريزا ماي، فيما يبدو أن الأوفر حظًا للفوز بالمنصب هو بوريس جونسون، الخارج عن المألوف والمثير للجدل، والذي يعزز وصوله إلى السلطة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ويواجه النائب البالغ من العمر 55 عا...

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