“ضغوط” و”ابتزاز”.. كمبش ترسم صورة قاتمة للاستجوابات في ديالى

2019/07/21 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ SNG- ذكرت النائبة عن تحالف القوى العراقية غيداء كمبش، اليوم الأحد، أن بعض اعضاء مجلس محافظة ديالى يستخدمون الاستجوابات “للابتزاز” بهدف الحصول على الأموال من قبل الشخصيات التي يتم استجوابها داخل المجلس لغرض غلق ملف الاستجواب.وقالت كمبش لـ/SNG/، إن “هناك احباطاً في عمل الحكومة المحلية وهناك استياء شعبي لعمل مجالس المحافظات التي تعمل لمراقبة ...

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