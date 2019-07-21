2019/07/21 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mof0W0lUERE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب بالحكمة: تدخلات خارجية لإبعادنا والنصر عن مناصب الدرجات الخاصة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب بالحكمة: تدخلات خارجية لإبعادنا والنصر عن مناصب الدرجات الخاصة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).