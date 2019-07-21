2019/07/21 | 16:38

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أول تعليق من كوبو بعد هزيمة ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ

عبّر اللاعب الشاب الياباني تاكيفوسا كوبو، الوافد الجديد هذا الصيف

إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بالمشاركة الأولى مع

الفريق الأول تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، موضحا أن

فريقه كان يستحق الفوز في لقائه أمام بايرن ميونيخ الألمانيوسقط ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ بنتيجة (1-3) في أول مباراة يخوضها

الملكي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ضمن منافسات بطولة كأس

الأبطال الدولية الوديةوصرح كوبو عقب اللقاء، قائلا: «لقد خسرنا 3-1، وسعيد لمشاركتي الأولى

مع ريال مدريد، ولكن كان يتوجب علينا الفوز في اللقاء وهذه النتيجة

جعلتني مستاء»وكشف رسالة المدرب زيدان له قبل دخول المباراة: «قال لي إنه يجب أن

أتحلى بالثقة وأن أتواجد في آخر 30 مترا وأمرر الكرة»وعن قلة تواجد لاعبين يابانيين في الدوريات الأوروبية، أضاف: «لا يوجد

الكثير من اليابانيين في أوروبا، وفي ريال مدريد أنا فقط هنا، ويعجبني

كثيرا أن الناس لديها شغف لي، وأريد أن أصبح مثلا لليابانيين»واعترف أنه لقى ترحيبا كبيرا من جماهير ريال مدريد، قائلا: «ريال

مدريد لديه جمهور في جميع أنحاء العالم، وقد حمسوني كثيرا»واختتم بالإشادة بزملائه في الفريق: «زملائي في الفريق ودودون للغاية

ويتحدثون معي كثيرا»

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