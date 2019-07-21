نائب كردي: تعيين هورامي معاونا لبارزاني مهزلة وفساد

2019/07/21 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… وصف النائب عن حركة المستقبل الكردية سركوت شمس الدين، الأحد ، إعادة وزير النفط السابق في حكومة الاقليم اشتي هورامي كمساعد لرئيس الوزراء مسرور بارزاني بصفته معاونا لشؤون الطاقة بـ”المهزلة والفساد”.وقال شمس الدين لـ/ المعلومة/، إن “خطوة مسرور بارزاني بتعيين اشتي هوارمي كمساعد له لم تأت من فراغ بل هناك ضغوط […]

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