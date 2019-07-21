2019/07/21 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الخالق مسعود : تجمع المنتخب الوطني العراقي سيكون في ال25 من تموز بمحافظة كربلاء على ان يستقر الملاك التدريبي على 23 لاعباً قبيل انطلاق منافسات البطولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/21 | 16:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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