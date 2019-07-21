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الثقافة النيابية بشأن استحداث لجنة” الإعلام والاتصالات”: مخالفة للقانون والنظام الداخلي للبرلمان


الثقافة النيابية بشأن استحداث لجنة” الإعلام والاتصالات”: مخالفة للقانون والنظام الداخلي للبرلمان
2019/07/21 | 16:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد

رفضت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الأحد، قرار البرلمان باستحداث لجنة جديدة بإسم لجنة الإ...

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