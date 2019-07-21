2019/07/21 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

رفضت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الأحد، قرار البرلمان باستحداث لجنة جديدة بإسم لجنة الإ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الثقافة النيابية بشأن استحداث لجنة” الإعلام والاتصالات”: مخالفة للقانون والنظام الداخلي للبرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الثقافة النيابية بشأن استحداث لجنة” الإعلام والاتصالات”: مخالفة للقانون والنظام الداخلي للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).