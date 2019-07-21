البرلمان يصوت في جلسة الغد على التعديل الأول لقانون مجالس المحافظات

2019/07/21 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسة مجلس النواب، عن جدول اعمال جلسة المجلس الـ (34) ليوم غد الاثنين، المتضمن التصويت على التعديل الأول لقانون مجالس المحافظات.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان” ان جلسة مجلس النواب الـ 34 ستشهد التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجالس المحافظات و على قانون الهيئة البحرية العراقية بالاضافة الى مناقشة مشروع قانون التعديل الاول […]

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