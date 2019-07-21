قائد الشرطة الاتحادية يعلق على عملية

2019/07/21 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الاحد، عملية إرادة النصر اختبارا ميدانيا جديدا للقوات الامنية والحشد الشعبي لتعزيز التنسيق بعد عامين من معارك التحرير.

وقال جودت في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "عملية ارادة النصر الواسعة وفي اكثر من محور ومحافظة تأتي لتجديد الاقتران العسكري بين القطعات"، مبينا ان "محور الاتحادية واللواء 8 بالحشد الشعبي يعود مجددا بعد معارك التحرير التي استعادت وحدة العراق وطهرت أراضيه".



مرة ثانية بعد مرور سنتين".واضاف جودت، ان" أمد العملية العسكرية المتواصلة يرتبط بالمهمة الامنية وطبيعة الارض وفعالية العدو في المنطقة"، مشددا على ان " اي العدو لن يقف في وجه الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي".انتهى

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