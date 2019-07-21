التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الإعدادي

2019/07/21 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن أن موعد إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي بكافة فروعه والمهني سيكون نهاية شهر تموز الحالي او مطلع شهر آب المقبل.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة فراس محمد في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن الكوادر التدريسية في وزارة التربية تستنفذ جميع طاقاتها من اجل إكمال تصحيح الدفاتر الامتحانية لصفوف السادس الاعدادي بعد أن أكمل الطلبة الامتحانات .وأضاف، أن هنالك إصرار من قبل وزارة التربية على إكمال تصحيح الدفاتر الامتحانية وإعلان النتائج نهاية شهر تموز الحالي او مطلع شهر آب المقبل لافتاً الى أن نتائج الامتحانات للدور الأول ستعلن قبل عيد الأضحى المبارك.انتهى

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