المثنى:تحركات للقاء عبد المهدي بعد سيطرة ذي قار على الرقعة النفطية المشتركة

2019/07/21 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة المثنى، الأحد، عن إجراء تحركات للقاء رئيس الوزراء للتباحث بشان استحواذ ذي قار على 90% من الأيدي العاملة في الرقعة النفطية العاشرة المشتركة.وقال عضو المجلس احمد صلال لـ/ المعلومة /، إن “محافظة المثنى تعاني من التهميش وسيطرة ذي قار على مقدراتها النفطية ضمن الرقعة الجغرافية العاشرة”.وأضاف ان […]

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