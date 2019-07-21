الكعبي يدعو لدعم المجمع العلمي العراقي

2019/07/21 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس لمجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأحد، إلى دعم المجمع العلمي العراقي.

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