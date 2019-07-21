لجنة الثقافة والاعلام ترفض قرار مجلس النواب باستحداث لجنة جديدة

2019/07/21 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النيابية رفضها التام لقرار مجلس النواب باستحداث لجنة جديدة سميت (لجنة الاعلام والاتصالات ) مؤكدة انها مخالفة للقانون والنظام الداخلي.

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