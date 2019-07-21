تدمير 20 مضافة لداعش وقتل ثلاثة من عناصره خلال عملية إرادة النصر

2019/07/21 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى… كشفت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن نتائج الصفحتين الأولى والثانية من عملية إرادة النصر، مبينة ً مقتل ثلاثة عناصر من داعش وتدمير 20 مضافة للتنظيم الاجرامي.وذكرت قيادة العمليات في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “عملية إرادة النصر الصفحتين الأولى والثانية والتي استهدفت تعقب فلول […]

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