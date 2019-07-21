تحسبا للجفاف.. حفر 50 بئراً في كربلاء لتأمين مياه الشرب والسقي

2019/07/21 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت العتبة العباسية المقدسة، الأحد، أنشاء مشروع مجمع للمياه البديلة والمتضمن 50 بئرا صالحة للشرب والسقي في قضاء عين التمر غرب كربلاء.وقال مدير المجمع زكي صاحب لـ/ المعلومة /، إن “العتبة العباسية وبالتعاون مع مديرية ماء كربلاء وهيأة حفر الآبار أنجزت حفر 50 بئرا لاستخدامها في إنتاج المياه الصالحة للشرب والسقي […]

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