النفط يبحث عن بديل لـ”الجنرال”

2019/07/21 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… بدأ نادي النفط، رحلة البحث عن مدرب جديد، خلفاً لمدربه الحالي باسم قاسم، بعدما قرر الأخير الرحيل عن النادي.وقال مصدر في إدارة النادي لـ/ المعلومة /، إنه “اصبح في حكم المؤكد انتهاء العلاقة بين المدرب باسم قاسم وادارة النفط عند نهاية المباراة الأخيرة من الدوري الممتاز، حيث تبحث إدارة النفط عن مدرب […]

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