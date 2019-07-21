2019/07/21 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

طالب النائب عن كتلة بدر رزاق محيبس، اليوم الاحد، بشمول المهندسين بالتعيين المركزي والاسراع في اقرار قانون ضمان وتنظيم مزاولة المهن الهندسية.





وقال النائب في موتمر صحفي مشترك مع عدد من المهندسين تابعه “النور نيوز”، “يمر الشعب العراقي في مرحلة عصيبة مع تخبط الحكومات المتعاقبة وغياب التخطيط من قبل الحكومة لمعالجة المشاكل”، مبينا ان “المهندسين من حملة الشهادات العليا يفترشون الأرض ويطالبون بالحصول على فرض عمل وهو ابسط حقوق الانسان التي كفلها الدستور وواجب على الحكومة توفيره، والمهندس العراقي يعتصم تحت اشعة الشمس”.

ودعا محيبس، الى “رفع الحيف عن المهندس العراقي باعتبار ان طاقته ممكن استغلالها بجميع المجالات وفي مختلف مرافق الدولة”.





وأكد النائب، “ضرورة شمول المهندسين بالتعيين المركزي والاسراع في اقرار قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهن الهندسية المتبنى من قبل وزارة العمل والموجود في مجلس الدولة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

17

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب بشمول المهندسين بالتعيين المركزي والاسراع في إقرار قانونهم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب بشمول المهندسين بالتعيين المركزي والاسراع في إقرار قانونهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).