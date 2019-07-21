عاجل.. التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الإعدادي

2019/07/21 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

حددت وزارة التربية العراقية، موعد إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي بكافة فروعه والمهني في نهاية شهر تموز الحالي او مطلع شهر آب المقبل.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكوادر التدريسية في وزارة التربية تستنفذ جميع طاقاتها من اجل إكمال تصحيح الدفاتر الامتحانية لصفوف السادس الاعدادي بعد أن أكمل الطلبة الامتحانات”.





وأضاف، أن “هنالك إصرار من قبل وزارة التربية على إكمال تصحيح الدفاتر الامتحانية وإعلان النتائج نهاية شهر تموز الحالي او مطلع شهر آب المقبل لافتاً الى أن نتائج الامتحانات للدور الأول ستعلن قبل عيد الأضحى المبارك”.

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