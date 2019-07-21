مجلس المفوضين يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحافظات

2019/07/21 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

عقد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اجتماعا موسعا مع المدراء العامين في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في المحافظات ولمدة يومين لمناقشة اخر الاستعدادات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “عقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي واعضاء المجلس كريم التميمي وحازم الرديني زمعتمد الموسوي ومعاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الفنية قاسم الدراجي وحضور ممثلين عن فريق الامم المتحدة وفريق الايفس”.





وأوضح، انه “تأتي هذه الورشة تزامنا مع المناقشات النهائية للتعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018”.

وأشار رئيس واعضاء المجلس، الى “اهمية بذل المزيد من الجهود الاستثنائية في عمليات التسجيل البايومتري المستمرة حاليا واخر الاستعدادات لتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية”.





وتحدث رئيس واعضاء المجلس، عن “الخطط التي وضعها مجلس المفوضين والادارة الانتخابية فيما يتعلق بالجوانب والتفاصيل التي تسهم في رفع وتيرة عمل المكاتب بهذا الخصوص والاستماع الى الافكار والمقترحات التي يتم تقديمها من قبل مدراء المكاتب الانتخابية وايجاد الوسائل الكفيلة بتذليل العقبات والاشكاليات التي قد تواجه عمل المكاتب وامكانية حلها”.





يذكر ان مجلس المفوضين والادارة الانتخابية يتابعون بشكل تفصيلي الخطط والجداول الزمنية استعدادا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

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