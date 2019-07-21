التعليم العالي تفتح باب التقديم للنقل من خارج العراق الى الجامعات الحكومية والاهلية في الداخل

2019/07/21 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم للنقل من الجامعات والكليات خارج العراق إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على قناة التعليم الحكومي والأهلي الخاص الصباحي الدولي وبموجب الضوابط المعتمدة.

وبينت الوزارة في بيان ان هذه الخطوة تاتي لغرض منح الفرصة الكافية لل...

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