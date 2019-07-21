بعد ان ضاقت بأهلها..خطة للتوسع بالحدود الإدارية لبغداد

2019/07/21 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة بغداد، الأحد، عن خطة للتوسع بالحدود الادارية لمساحة العاصمة بواقع 10 كم باتجاه جميع المحافظات.وقال عضو المجلس سعد المطلبي لـ/ المعلومة /، إن “بغداد تعاني من انفجار سكاني هائل لا يوجد في جميع دول العالم نتيجة انتقال عدد من سكان المحافظات إلى العاصمة”.وأضاف ان “خطة التخطيط الإنمائي […]

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