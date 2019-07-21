لجنة تحقيق الحشد الشعبي: انفجار معسكر الشهداء لم يكن استهدافا عسكريا نتيجة طائرة مسيرة او صاروخ موجه

2019/07/21 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التحقيق المركزية المرسلة من هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، نتائج التحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء التابع للهيئة الذي يقع بالقرب من مدينة آمرلي .

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