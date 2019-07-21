محافظ بغداد يؤكد دعمه للأنشطة الثقافية وتاهيل الابنية التراثية

2019/07/21 | 17:22

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بغداد:سومر نيوز

اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري ،الاحد، اهتمام حكومة بغداد المحلية بدعم الحركة الفكرية والثقافية في العاص...

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