المثنى:تحركات للقاء عبد المهدي بعد سيطرة ذي قار على الرقعة النفطية المشتركة

2019/07/21 | 17:22

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مجلس محافظة المثنى، الأحد، عن إجراء تحركات للقاء رئيس الوزراء للتباحث بشان استحواذ ذي قار على ...

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