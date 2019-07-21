ثورة المظاهرات وثروة الشعب ـ صراعات الإخوة الأعداء أمام بوّابات مملكة النفط البصري

2019/07/21 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.عبدالقادر العبادي… قال ياقوت الحموي:﴿ ما رأيتُ بلداً أبْكَر إلى ذكر الله من أهل البَصرَةْ ﴾ وقال الأصمعي: سمعت الرشيد يقول : ﴿ نظرنا فإذا كلّ ذهبٍ وفضّةٍ على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخل البصرة ﴾ وقال الجاحظ:﴿ في البصرة ثـلاث أعجوبات ليست في غيرها من البلدان﴾.وقال الفلاسفة والمناطقة: البصرة […]

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