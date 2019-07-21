الميزانية الجديدة ترفع من سخونة صيف لبنان

2019/07/21 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح الحديث عن الميزانية الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان أمرا واقعا بعد مصادقة مجلس النواب عليها، الجمعة الماضية، في خطوة تضع البلاد

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