ثغرة في واتساب وتليجرام تجعل صورك وفيديوهاتك مباحة

2019/07/21 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أزاحت تقارير صحفية، الستار عن وجود ثغرة أمنية خطيرة في تطبيقي التراسل الفوري المشفر ” واتساب ” و” تليجرام “، والتي تجعل كافة مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالمستخدم مباحة ومتاحة وسهلة.وتمكّن الثغرة الهاكرز من الحصول على جميع ملفات الوسائط الخاصة بالمستخدم، بالأخص على إصدار التطبيقين على نظام تشغيل ” أندرويد “؛ فضلًا عن الوصول إلى كل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدم، سواء البيانات الشخصية أو البنكية.وعلى الرغم من أن تطبيقيْ ” واتساب ” و”تليجرام ” يوفران تقنية التشفير ” من النهاية إلى النهاية ” في رسائلهما؛ إلا أن الهاكرز يستغلون نقاط ضعف في أكواد التطبيقين عبر نظام “أندرويد”؛ بينما تظهر عندما…

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