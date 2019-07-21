التعليم تفتح باب التقديم للنقل من الخارج الى الجامعات بداخل العراق

2019/07/21 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، فتح باب التقديم للنقل من خارج العراق الى الجامعات الحكومية والاهلية بداخل العراق.وقالت الوزارة في بيـان تلقت /المعلومة /، نسخة منه، :”تم فتح باب التقديم للنقل من الجامعات والكليات خارج العراق إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على قناة التعليم الحكومي والأهلي الخاص الصباحي الدولي وبموجب […]

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