2019/07/21 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدثة باسم الخارجية البريطانية: لندن تدرس كل الخيارات للرد على طهران على خلفية احتجازها ناقلة النفط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتحدثة باسم الخارجية البريطانية: لندن تدرس كل الخيارات للرد على طهران على خلفية احتجازها ناقلة النفط وكالة خطوة برس.

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