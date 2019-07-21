الدفاع البريطانية: احتجاز الناقلة جزء من تحد جيوسياسي أوسع ونبحث خيارات الرد

2019/07/21 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن أولويات لندن تكمن في خفض التوتر الناجم عن احتجاز إيران للناقلة البريطانية وتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وقال وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، ان احتجاز الناقلة البريطانية جزء من تحد جيوسياسي أوسع تواجهه إيران مع الغرب، مشيرا الى مسؤولية لندن الاولى والأكثر أهمية تتمركز في ضمان إيجاد حل لمسألة السفينة، وضمان أمن السفن الأخرى التي تبحر في مياه الخليج تحت علم بريطانيا، ومن ثم التوجه لإقامة علاقات عمل مناسبة مع إيران.

ووصف الوزير احتجاز الناقلة بأنه خطوة عدائية من قبل إيران، مشيرا الى ان لندن تبحث مع حلفاءها الدوليين سلسلة من خيارات الرد والخطوات الواجب فعلها خلال الفترة المقبلة.

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