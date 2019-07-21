الحشد.. من جبهات القتال إلى البحث عن مُكتسباتٍ في أروقة الجامعات

2019/07/21 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريان جلنار في السادس والعشرين أيار/ مايو الماضي، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حول موضوع كانَ طرفاه جهة تتبع للحشد الشعبي ومؤسسة أكاديمية تتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي […]

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