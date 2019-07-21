وكيل بيل: ما فعله زيدان عار يجب احترام ماقدمه بيل للنادي

2019/07/21 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

علَّق جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل نجم ريال مدريد، على تصريحات زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، بشأن النجم الويلزي.

وقال وكيل بيل، في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "ما فعله زيدان عار.



إنه لم يظهر أي احترام للاعب الذي قدم الكثير لريال مدريد".وكان زيدان، قال عقب المباراة الودي...

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